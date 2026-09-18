Top.Mail.Ru
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 1
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 2
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 3
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 4
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 5
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 6
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 7
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 1
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 2
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 3
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 4
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 5
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 6
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 7
  • Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6&quot; (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 250 руб.  1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324806
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
уровень шума 26.3dB(A)
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
92.22CFM
Материал
металл / пластик
Размер вентилятора(ов)
140X140X15mm
Скорость вращения вентилятора
1000±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, кг.
1

Описание товара Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный

Высокоскоростной сквозной USB 3.0 коннектор для быстрой передачи данных. Уникальная U-образная форма обеспечивает лучше охлаждение всей поверхности ноутбука. Регулируемые углы наклона гарантирую комфортную работу. Благодаря использованию двух 140-мм вентиляторов ноутбук охлаждается более эффективно. Тонкая охлаждающая подставка для ноутбука с 140-мм вентилятором и синей LED-подсветкой.

Отзывы о товаре Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
уровень шума 26.3dB(A)
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
92.22CFM
Материал
металл / пластик
Размер вентилятора(ов)
140X140X15mm
Скорость вращения вентилятора
1000±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной сквозной USB 3.0 коннектор для быстрой передачи данных. Уникальная U-образная форма обеспечивает лучше охлаждение всей поверхности ноутбука. Регулируемые углы наклона гарантирую комфортную работу. Благодаря использованию двух 140-мм вентиляторов ноутбук охлаждается более эффективно. Тонкая охлаждающая подставка для ноутбука с 140-мм вентилятором и синей LED-подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...