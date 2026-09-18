Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 250 руб. 1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324806
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
уровень шума 26.3dB(A)
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
92.22CFM
Материал
металл / пластик
Размер вентилятора(ов)
140X140X15mm
Скорость вращения вентилятора
1000±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, кг.
1
Описание товара Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный
Высокоскоростной сквозной USB 3.0 коннектор для быстрой передачи данных. Уникальная U-образная форма обеспечивает лучше охлаждение всей поверхности ноутбука. Регулируемые углы наклона гарантирую комфортную работу. Благодаря использованию двух 140-мм вентиляторов ноутбук охлаждается более эффективно. Тонкая охлаждающая подставка для ноутбука с 140-мм вентилятором и синей LED-подсветкой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
уровень шума 26.3dB(A)
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
92.22CFM
Материал
металл / пластик
Размер вентилятора(ов)
140X140X15mm
Скорость вращения вентилятора
1000±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Высокоскоростной сквозной USB 3.0 коннектор для быстрой передачи данных. Уникальная U-образная форма обеспечивает лучше охлаждение всей поверхности ноутбука. Регулируемые углы наклона гарантирую комфортную работу. Благодаря использованию двух 140-мм вентиляторов ноутбук охлаждается более эффективно. Тонкая охлаждающая подставка для ноутбука с 140-мм вентилятором и синей LED-подсветкой.
Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подставка для ноутбука Deepcool U PAL (U-PAL) 15.6" (390x280x28мм 26дБ 1xUSB 2x 140ммFAN 765г) пластик ABS черный