Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 550 руб. 4 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Дополнительно
уровень шума 23dB(A)
Количество вентиляторов
4
Максимальный воздушный поток
53.4CFM
Материал
алюминий/пластик
Размер вентилятора(ов)
100X100X15mm
Скорость вращения вентилятора
1300±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, кг.
1.81
Описание товара Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный
Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны». Это позволяет одинаково эффективно охлаждать и участок корпуса, в котором находится накопитель ноутбука, и участок, где расположена видеокарта. Исходя из условий нагрева, пользователь может выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Дополнительно
уровень шума 23dB(A)
Количество вентиляторов
4
Максимальный воздушный поток
53.4CFM
Материал
алюминий/пластик
Размер вентилятора(ов)
100X100X15mm
Скорость вращения вентилятора
1300±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны». Это позволяет одинаково эффективно охлаждать и участок корпуса, в котором находится накопитель ноутбука, и участок, где расположена видеокарта. Исходя из условий нагрева, пользователь может выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены.
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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