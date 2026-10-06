Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 649426
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Загружаем...
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Загружаем...
5 680 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х12
Вес, кг.
2.95
Описание товара Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
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Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel