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Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel купить с доставкой в Москве
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Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х12
Вес, кг.
2.95

Описание товара Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel



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Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RHH-800-26, SDS-plus, 800 Вт, 3 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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