Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Электрический перфоратор Denzel RH-1050-26 26608 мощностью 1050 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, имеет 3 плюс 1 режим, развивает энергию удара 3,2 Дж и используется для проведения отделочных и монтажных работ в режиме сверления, бурения и долбления. Эффективно работает с твердыми материалами. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 26 мм, в древесине — 40 мм, металле — 13 мм. Преимущества: Установка оптимального режима — скорость вращения шпинделя и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-1200 об/мин и 0-5100 уд/мин соответственно. Ограничитель глубины — удобно сверлить одинаковые отверстия без дополнительных замеров. Реверс — застрявший в материале бур легко извлекается. Быстрая подготовка к работе — хвостовик оснастки надежно фиксируется в патроне SDS-plus. Надежность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя, ударопрочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям. Безопасная работа — в случае заклинивания бура вращение шпинделя блокируется для предотвращения травмирования пользователя. Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию. Удобная эксплуатация — световой индикатор сообщает о готовности к работе, клавиша фиксации кнопки пуска исключает нечаянное переключение режимов. Эффективное решение различных задач — система Vario lock позволяет устанавливать удобное угловое положение оснастки. Работа при низкой температуре — кабель питания имеет резиновую изоляцию. Полная комплектация — перфоратор поставляется с набором оснастки. Комфортная работа — перфоратор весит 3,4 кг, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку. Удобное хранение и транспортировка — инструмент и оснастка упакованы в прочный кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)
-
В наличииЦена 6 130 руб. 7 457 руб.1533 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-30/900ЭР (86.3.0.00)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж,...
-
В наличииЦена 6 710 руб. 9 578 руб.1678 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00)
-
В наличииЦена 6 850 руб.1713 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 30 мм, 950 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-30-950 М...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитПерфоратор Daewoo DAH 920
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-30-900 К
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200...
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитПерфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессион...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel