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Перфоратор Makita DHR242RFE купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita DHR242RFE

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Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 6
Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 1
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 2
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 3
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 4
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 5
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 6
  • Перфоратор Makita DHR242RFE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 500 руб. 
Начислим 584 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор Makita DHR242RFE
36 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Размеры в упаковке, см
57х45х15
Вес, кг.
8.4

Описание товара Перфоратор Makita DHR242RFE

Перфоратор Makita LXT DHR242RFE оснащен надежным бесщёточным мотором, который прослужит долго. Инструмент предназначен для сверления отверстий и ведения локальных отбойных работ. Идеально подобранный центр тяжести, расположенный вблизи рукоятки, способствует комфортной работе. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. Обрезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.



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Отзывы о товаре Перфоратор Makita DHR242RFE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Описание
Перфоратор Makita LXT DHR242RFE оснащен надежным бесщёточным мотором, который прослужит долго. Инструмент предназначен для сверления отверстий и ведения локальных отбойных работ. Идеально подобранный центр тяжести, расположенный вблизи рукоятки, способствует комфортной работе. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. Обрезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita DHR242RFE - купить по цене 36500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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