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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 277028
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Перфоратор Makita HR2652 - практичный современный инструмент с интегрированным пылеудаляющим устройством, обеспечивающим чистоту рабочего процесса, в том числе и в закрытых помещениях. Комплектующий фильтр характеризуется высокой степенью очистки воздуха на выходе. Пылеудаляющее устройство состоит из телескопической всасывающей трубки и прозрачного контейнера для сбора пыли. Контейнер прост в монтаже/демонтаже и очистке и удобен для контроля над содержимым. Впускной коллектор также можно использовать в качестве ограничителя глубины сверления с простой настройкой. В остальном инструмент все также практичен и надежен. Модель выполнена в эргономичном корпусе с прорезиненными вставками. Есть реверс. Число оборотов регулируется электроникой непосредственно в процессе работы. Для продолжительного непрерывного сверления или долбления клавиша пуска фиксируется в рабочем положении. Рабочие насадки просто устанавливаются и надежно фиксируются быстрозажимным патроном типа SDS-plus.
Перфоратор Makita HR2652 - практичный современный инструмент с интегрированным пылеудаляющим устройством, обеспечивающим чистоту рабочего процесса, в том числе и в закрытых помещениях. Комплектующий фильтр характеризуется высокой степенью очистки воздуха на выходе. Пылеудаляющее устройство состоит из телескопической всасывающей трубки и прозрачного контейнера для сбора пыли. Контейнер прост в монтаже/демонтаже и очистке и удобен для контроля над содержимым. Впускной коллектор также можно использовать в качестве ограничителя глубины сверления с простой настройкой. В остальном инструмент все также практичен и надежен. Модель выполнена в эргономичном корпусе с прорезиненными вставками. Есть реверс. Число оборотов регулируется электроникой непосредственно в процессе работы. Для продолжительного непрерывного сверления или долбления клавиша пуска фиксируется в рабочем положении. Рабочие насадки просто устанавливаются и надежно фиксируются быстрозажимным патроном типа SDS-plus.
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