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Перфоратор Makita HR2652 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita HR2652

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Перфоратор Makita HR2652 - фото 1
Перфоратор Makita HR2652 - фото 2
Перфоратор Makita HR2652 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Makita HR2652 - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2652 - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2652 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 277028
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Максимальный крутящий момент
1200
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
800
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
7.4

Описание товара Перфоратор Makita HR2652

Перфоратор Makita HR2652 - практичный современный инструмент с интегрированным пылеудаляющим устройством, обеспечивающим чистоту рабочего процесса, в том числе и в закрытых помещениях. Комплектующий фильтр характеризуется высокой степенью очистки воздуха на выходе. Пылеудаляющее устройство состоит из телескопической всасывающей трубки и прозрачного контейнера для сбора пыли. Контейнер прост в монтаже/демонтаже и очистке и удобен для контроля над содержимым. Впускной коллектор также можно использовать в качестве ограничителя глубины сверления с простой настройкой. В остальном инструмент все также практичен и надежен. Модель выполнена в эргономичном корпусе с прорезиненными вставками. Есть реверс. Число оборотов регулируется электроникой непосредственно в процессе работы. Для продолжительного непрерывного сверления или долбления клавиша пуска фиксируется в рабочем положении. Рабочие насадки просто устанавливаются и надежно фиксируются быстрозажимным патроном типа SDS-plus.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2652




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Максимальный крутящий момент
1200
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
800
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Makita HR2652 - практичный современный инструмент с интегрированным пылеудаляющим устройством, обеспечивающим чистоту рабочего процесса, в том числе и в закрытых помещениях. Комплектующий фильтр характеризуется высокой степенью очистки воздуха на выходе. Пылеудаляющее устройство состоит из телескопической всасывающей трубки и прозрачного контейнера для сбора пыли. Контейнер прост в монтаже/демонтаже и очистке и удобен для контроля над содержимым. Впускной коллектор также можно использовать в качестве ограничителя глубины сверления с простой настройкой. В остальном инструмент все также практичен и надежен. Модель выполнена в эргономичном корпусе с прорезиненными вставками. Есть реверс. Число оборотов регулируется электроникой непосредственно в процессе работы. Для продолжительного непрерывного сверления или долбления клавиша пуска фиксируется в рабочем положении. Рабочие насадки просто устанавливаются и надежно фиксируются быстрозажимным патроном типа SDS-plus.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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