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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687544
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Описание товара Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020
Благодаря бесщеточному двигателю и оптимизированному механизму GBH 187-LI Professional является чемпионом по скорости сверления и количестве отверстий, выполняемых на одной зарядке аккумулятора. Функция Constant Speed поддерживает постоянную скорость сверления. Аккумуляторный перфоратор удобнее держать в руках благодаря L-образной форме. Он оснащен функциями Vibration Control и KickBack Control, оптимизирующими соотношение цены и качества. Легко читаемый дисплей отображает уровень заряда аккумулятора и позволяет пользователю выбирать между автоматическим и любимым режимом, заданным в приложении BeConnected. Перфоратор GBH 187-LI Professional является высокопроизводительным инструментом, рассчитанным на сверление и легкое долбление бетона или сверление дерева и металла.
Благодаря бесщеточному двигателю и оптимизированному механизму GBH 187-LI Professional является чемпионом по скорости сверления и количестве отверстий, выполняемых на одной зарядке аккумулятора. Функция Constant Speed поддерживает постоянную скорость сверления. Аккумуляторный перфоратор удобнее держать в руках благодаря L-образной форме. Он оснащен функциями Vibration Control и KickBack Control, оптимизирующими соотношение цены и качества. Легко читаемый дисплей отображает уровень заряда аккумулятора и позволяет пользователю выбирать между автоматическим и любимым режимом, заданным в приложении BeConnected. Перфоратор GBH 187-LI Professional является высокопроизводительным инструментом, рассчитанным на сверление и легкое долбление бетона или сверление дерева и металла.
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. 0611923020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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