Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K
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Характеристики
Описание товара Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K
Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-30 мм. Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации. Perfom&Protect: специальная конструкция воздухоотводов для отвода потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя. Возможность установки долота в 40 положениях без доп. оборудования. Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией. Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка для большего удобства использования. Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы в различных применениях. Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли обеспечивает долгий срок службы.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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