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Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K купить с доставкой в Москве
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Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K

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Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 2
Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 1
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 2
  • Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 222068
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Перфоратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х54х18
Вес, кг.
17.63

Описание товара Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K

Функция плавного пуска уменьшает непосредственную реакцию от крутящего момента на двигатель и оператора при начинании работ с насадкой, установленной в уже существующем отверстии. Промышленный двухрежимный электрический перфоратор высокой мощности с патроном стандарта SDS Max. Относится к категории ручных перфораторов тяжелого класса, предназначенных для выполнения больших объемов монтажно-демонтажных и строительных работ, связанных с энергичным долблением и сверлением бетона, камня, толстых кирпичных кладок и других. твердых минеральных материалов. Имеет внушительный вес 10,6 кг. Благодаря L-образной компоновке хорошо сбалансирован и эргономичен. Оснащен долговечным коллекторным электродвигателем высокой мощности (1700 Вт), надежным редуктором и специальным ударным механизмом, рассчитанным на длительные и тяжелые нагрузки. Перфоратор DeWALT D25773K способен обеспечить мощный удар с энергией до 19,4 Дж, которого достаточно для эффективного решения любых задач демонтажа и высокоэффективного долбления (штробления) штукатурок и бетонов. В режиме ударного сверление (бурения) может быстро создавать отверстия диаметром до 52 мм в высокопрочных бетонах и железобетонах. Оборудован защитой оператора от вибрации, системой автоматического поддержания постоянной скорости вращения патрона и муфтой, предотвращающей жесткую отдачу инструмента при заклинивании бура. Амортизаторы в основной рукоятке поглощают колебания, защищая оператора от вибрации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Перфоратор
Страна производитель
Китай
Описание
Функция плавного пуска уменьшает непосредственную реакцию от крутящего момента на двигатель и оператора при начинании работ с насадкой, установленной в уже существующем отверстии. Промышленный двухрежимный электрический перфоратор высокой мощности с патроном стандарта SDS Max. Относится к категории ручных перфораторов тяжелого класса, предназначенных для выполнения больших объемов монтажно-демонтажных и строительных работ, связанных с энергичным долблением и сверлением бетона, камня, толстых кирпичных кладок и других. твердых минеральных материалов. Имеет внушительный вес 10,6 кг. Благодаря L-образной компоновке хорошо сбалансирован и эргономичен. Оснащен долговечным коллекторным электродвигателем высокой мощности (1700 Вт), надежным редуктором и специальным ударным механизмом, рассчитанным на длительные и тяжелые нагрузки. Перфоратор DeWALT D25773K способен обеспечить мощный удар с энергией до 19,4 Дж, которого достаточно для эффективного решения любых задач демонтажа и высокоэффективного долбления (штробления) штукатурок и бетонов. В режиме ударного сверление (бурения) может быстро создавать отверстия диаметром до 52 мм в высокопрочных бетонах и железобетонах. Оборудован защитой оператора от вибрации, системой автоматического поддержания постоянной скорости вращения патрона и муфтой, предотвращающей жесткую отдачу инструмента при заклинивании бура. Амортизаторы в основной рукоятке поглощают колебания, защищая оператора от вибрации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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