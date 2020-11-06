Перфоратор SDS Max Dewalt D25773K

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Перфоратор
|Макс. энергия удара
|19,4 Дж
|Максимальный крутящий момент
|145-290 об/мин
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Max
|Режим шуруповерта
|нет
|Режим сверление
|да
|Режим долбление
|да
|Реверс
|нет
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Потребляемая мощность
|1700 Вт
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|52 мм
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|150 мм
|Фиксация шпинделя
|да
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|от сети
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Максимальный диаметр патрона
|80 мм
|Антивибрационная система
|да
|Количество ударов
|1105-2210
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|В кейсе
|да
|Блокировка кнопки включения
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|17
|Длина, см
|54
|Высота, см
|69
|Вес, кг
|10,6
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