Перфоратор DeWalt D25614K-QS

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Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722654
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Перфоратор сетевой DeWALT SDS-Max D25614K-QS - создан для самых тяжелых условий работы. Он способен сверлить и бурить кирпич, бетон и т.д. Два режима работы – с ударом и без удара – позволяют работать с разными материалами. При разработке данной модели большое значение уделили безопасности пользователя и сохранности инструмента. Антиротационная технология постепенно снижает скорость вращения при потере контроля над инструментом, например, в случае резкого рывка. Благодаря системе AVC (активного контроля вибрации) у перфоратора ДеВолт вибрация снижена на 50% по сравнению с аналогами. Это не только продлевает срок службы инструмента, но и уменьшает усталость рабочего, позволяя работать дольше без ущерба для здоровья. В случае перегрузки и блокировки бура предохранительная муфта автоматически отключает привод. Перфоратор DeWALT D25614K имеет плавный пуск, электронную регулировку силы удара и скорости вращения. Для бесперебойной работы в режиме долбления пусковой курок блокируется. Система воздушного охлаждения не позволяет двигателю перегреваться. Эргономичная рукоятка устанавливается в несколько позиция. Перфоратор DeWALT (ДеВолт) D25614K маневренный и энергоэффективный. Прочный пластиковый кейс облегчает транспортировку и хранение.
Перфоратор сетевой DeWALT SDS-Max D25614K-QS - создан для самых тяжелых условий работы. Он способен сверлить и бурить кирпич, бетон и т.д. Два режима работы – с ударом и без удара – позволяют работать с разными материалами. При разработке данной модели большое значение уделили безопасности пользователя и сохранности инструмента. Антиротационная технология постепенно снижает скорость вращения при потере контроля над инструментом, например, в случае резкого рывка. Благодаря системе AVC (активного контроля вибрации) у перфоратора ДеВолт вибрация снижена на 50% по сравнению с аналогами. Это не только продлевает срок службы инструмента, но и уменьшает усталость рабочего, позволяя работать дольше без ущерба для здоровья. В случае перегрузки и блокировки бура предохранительная муфта автоматически отключает привод. Перфоратор DeWALT D25614K имеет плавный пуск, электронную регулировку силы удара и скорости вращения. Для бесперебойной работы в режиме долбления пусковой курок блокируется. Система воздушного охлаждения не позволяет двигателю перегреваться. Эргономичная рукоятка устанавливается в несколько позиция. Перфоратор DeWALT (ДеВолт) D25614K маневренный и энергоэффективный. Прочный пластиковый кейс облегчает транспортировку и хранение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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