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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
48
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Перфоратор, Рукоятка дополнительная, Глубиномер, Смазка для бура, Кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
48
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
135
Макс. энергия удара
16
Потребляемая мощность
1400
Габариты без упаковки
180х520х340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х48х17
Вес, кг.
14
Описание товара Перфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профессионал (ЗПМБ-48-1400 ЭВ)
Мощный перфоратор с высокотехнологичным бесщеточным BRUSHLESS двигателем обладает повышенной надежностью в сочетании с превосходными характеристиками. Электронные защитные и вспомогательные функции помогают эксплуатировать изделие комфортно и безопасно.
Передовая конструкция для бурения отверстий и долбления в бетоне
Высокотехнологичный бесщеточный BRUSHLESS двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным коллекторным:
- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя,
- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций),
- высокая степень защиты двигателя от неблагоприятных режимов работы благодаря интеллектуальному управлению,
- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов,
- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений,
- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей,
- упрощенное техническое обслуживание в силу отсутствия щеточно-коллекторного узла
Защитные и вспомогательные электронные системы:
- защита от повторного пуска,
- плавный пуск,
- поддержание оборотов под нагрузкой,
- защита от перегрузки
Перфоратор, Рукоятка дополнительная, Глубиномер, Смазка для бура, Кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
48
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
135
Макс. энергия удара
16
Потребляемая мощность
1400
Габариты без упаковки
180х520х340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный перфоратор с высокотехнологичным бесщеточным BRUSHLESS двигателем обладает повышенной надежностью в сочетании с превосходными характеристиками. Электронные защитные и вспомогательные функции помогают эксплуатировать изделие комфортно и безопасно.
Передовая конструкция для бурения отверстий и долбления в бетоне
Высокотехнологичный бесщеточный BRUSHLESS двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным коллекторным:
- высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя,
- высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций),
- высокая степень защиты двигателя от неблагоприятных режимов работы благодаря интеллектуальному управлению,
- контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов,
- отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений,
- повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей,
- упрощенное техническое обслуживание в силу отсутствия щеточно-коллекторного узла
Защитные и вспомогательные электронные системы:
- защита от повторного пуска,
- плавный пуск,
- поддержание оборотов под нагрузкой,
- защита от перегрузки
Перфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профессионал (ЗПМБ-48-1400 ЭВ) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 43410 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профессионал (ЗПМБ-48-1400 ЭВ)