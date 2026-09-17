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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33780
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Описание товара Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв.
Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла!
Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case
Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!!
Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе
Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности
Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации
Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле
Блокировка вращения для долбления
Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении
Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента
Реверс для разблокировки заклинившего сверла
Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления
Быстрая замена оснастки
Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента.
Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла!
Три режима
Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента.
Охлаждение двигателя
Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.
Наличие реверса
Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении.
Ограничение глубины
Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий.
Удобное управление
С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость.
Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки;
Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму;
Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности;
Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ;
Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления;
Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура;
Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения;
Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы;
Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении);
Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 .
Комплектация:
Перфоратор;
Быстросменный патрон (2 608 572 212);
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141);
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010);
Салфетка;
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213);
Чемодан L-Case.
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Шарнирное крепление кабеля предотвращает разрыв.
Первый перфоратор в своем классе с функцией Kickback Control, отключающей двигатель при заклинивании сверла!
Максимальная производительность и надежность благодаря номинальной мощности 880 Вт, металлической крышке редуктора и функции активного гашения вибрации Vibration Control! НОВЫЙ ЧЕМОДАН L-Case
Самый мощный инструмент в своем классе 880 Вт!!!!
Максимальная производительность сверления и долбления в своём классе
Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности
Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации
Сменный патрон для быстрого перехода от ударного сверления в бетоне к сверлению без удара в древесине и металле
Блокировка вращения для долбления
Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
Поворотный щёткодержатель для обеспечения одинаковой мощности как при правом, так и левом вращении
Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента
Реверс для разблокировки заклинившего сверла
Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления
Быстрая замена оснастки
Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента.
Kickback Control, отключающий двигатель при заклинивании сверла!
Три режима
Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента.
Охлаждение двигателя
Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева.
Наличие реверса
Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении.
Ограничение глубины
Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий.
Удобное управление
С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость.
Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки;
Система KickBack Control сводит риск травмирования к минимуму;
Магниевый корпус редуктора - для повышенной надежности;
Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ;
Плавная регулировка числа оборотов - для точного начала сверления;
Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент при заклинивании бура;
Длинный электрический кабель (4 м) - для свободного передвижения;
Активная система гашения вибрации с антивибрационным механизмом - для комфортной работы;
Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении);
Чемодан - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 .
Комплектация:
Перфоратор;
Быстросменный патрон (2 608 572 212);
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141);
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010);
Салфетка;
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213);
Чемодан L-Case.
Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)