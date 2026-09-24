Top.Mail.Ru
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт.// Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
610

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta

Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Описание
Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, хромированные, 8 шт. Sparta - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...