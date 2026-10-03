Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 347565
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
20
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
800
Описание товара Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)
Универсальный набор DEXX 27602-H20 популярен как у специалистов сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и различный бытовой/профессиональной техники, так и у обычных пользователей. Большой комплект поставки дает возможность осуществления широкого спектра съемно-монтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНабор инструментов Patriot SKH-9EL
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНабор ключей рожковых 6шт. (6-17мм), CrV, Elliptical, зерк. хром...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор инструментов Sparta 13534 (13534)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатирова...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (1...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор для точных работ STAYER UNIX-29 (25614)
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитНабор отверток для точных работ с мобил. телефон., 8 шт., PH + S...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитНабор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 5 шт., PH + S...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, 8 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 19 мм, 8 шт., CrV, полированны...
-
В наличииЦена 680 руб. 1 310 руб.170 руб. в СплитНабор ключей трубчатых торцевых 9 пр Matrix (13725)
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
20
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Универсальный набор DEXX 27602-H20 популярен как у специалистов сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и различный бытовой/профессиональной техники, так и у обычных пользователей. Большой комплект поставки дает возможность осуществления широкого спектра съемно-монтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор головок торцевых Dexx 27602-H20 (20 предметов)