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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
370

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix

Набор коротких имбусовых ключей HEX, 1.5-10мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12303 - комплект небольших по размеру ручных инструментов с шестигранными рабочими профилями. Изделия подойдут как для бытового, так и для профессионального использования. Ключи выполнены в изогнутом виде из прочной стали высокого качества с твердостью 50 HRС. Сатинированное покрытие обеспечивает крепкий хват при выполнении крепежных работ. В комплекте предусмотрен пластиковый зажим для удобного размещения всех элементов.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
9
Страна производитель
Китай
Описание
Набор коротких имбусовых ключей HEX, 1.5-10мм, CrV, 9шт, сатин MATRIX 12303 - комплект небольших по размеру ручных инструментов с шестигранными рабочими профилями. Изделия подойдут как для бытового, так и для профессионального использования. Ключи выполнены в изогнутом виде из прочной стали высокого качества с твердостью 50 HRС. Сатинированное покрытие обеспечивает крепкий хват при выполнении крепежных работ. В комплекте предусмотрен пластиковый зажим для удобного размещения всех элементов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., экстра-длин, c шаром, сатин. Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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