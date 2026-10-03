Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех
Набор Сибртех 12321 состоит из 9 коротких имбусовых ключей TT10-TT50, выполненных из закаленной стали 45Х. Предназначен для работы со специализированными крепежами, оснащенными шлицами Tamper-Torx. Ключи размером от TT10 до TT50 используются для разборки и сборки оборудования, защищенного от несанкционированного вмешательства пользователя, — например, аккумуляторных отсеков электроинструмента или бытовой техники.
Преимущества
- Улучшенные прочностные характеристики — ключи изготовлены из углеродистой стали 45Х и закалены до твердости 45 HRC.
- Работа в труднодоступных местах — Г-образная форма позволяет использовать в качестве рабочей короткую часть инструмента.
- Устойчивость к коррозии — на ключи нанесено никелевое покрытие.
- Удобная транспортировка и хранение — набор комплектуется держателем в виде пластиковой клипсы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор Сибртех 12321 состоит из 9 коротких имбусовых ключей TT10-TT50, выполненных из закаленной стали 45Х. Предназначен для работы со специализированными крепежами, оснащенными шлицами Tamper-Torx. Ключи размером от TT10 до TT50 используются для разборки и сборки оборудования, защищенного от несанкционированного вмешательства пользователя, — например, аккумуляторных отсеков электроинструмента или бытовой техники.
Преимущества
- Улучшенные прочностные характеристики — ключи изготовлены из углеродистой стали 45Х и закалены до твердости 45 HRC.
- Работа в труднодоступных местах — Г-образная форма позволяет использовать в качестве рабочей короткую часть инструмента.
- Устойчивость к коррозии — на ключи нанесено никелевое покрытие.
- Удобная транспортировка и хранение — набор комплектуется держателем в виде пластиковой клипсы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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