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Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех

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Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 1
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 2
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 3
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 4
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 5
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 6
Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: TТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТТ40, ТТ45, ТТ50 - 9 шт
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 1
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 2
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 3
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 4
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 5
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 6
  • Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649126
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: TТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТТ40, ТТ45, ТТ50 - 9 шт
Количество бит, шт
9
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
280

Описание товара Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех

Набор Сибртех 12321 состоит из 9 коротких имбусовых ключей TT10-TT50, выполненных из закаленной стали 45Х. Предназначен для работы со специализированными крепежами, оснащенными шлицами Tamper-Torx. Ключи размером от TT10 до TT50 используются для разборки и сборки оборудования, защищенного от несанкционированного вмешательства пользователя, — например, аккумуляторных отсеков электроинструмента или бытовой техники.

Преимущества

  • Улучшенные прочностные характеристики — ключи изготовлены из углеродистой стали 45Х и закалены до твердости 45 HRC.
  • Работа в труднодоступных местах — Г-образная форма позволяет использовать в качестве рабочей короткую часть инструмента.
  • Устойчивость к коррозии — на ключи нанесено никелевое покрытие.
  • Удобная транспортировка и хранение — набор комплектуется держателем в виде пластиковой клипсы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: TТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТТ40, ТТ45, ТТ50 - 9 шт
Количество бит, шт
9
Наконечники головок
Torx
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Сибртех 12321 состоит из 9 коротких имбусовых ключей TT10-TT50, выполненных из закаленной стали 45Х. Предназначен для работы со специализированными крепежами, оснащенными шлицами Tamper-Torx. Ключи размером от TT10 до TT50 используются для разборки и сборки оборудования, защищенного от несанкционированного вмешательства пользователя, — например, аккумуляторных отсеков электроинструмента или бытовой техники.

Преимущества

  • Улучшенные прочностные характеристики — ключи изготовлены из углеродистой стали 45Х и закалены до твердости 45 HRC.
  • Работа в труднодоступных местах — Г-образная форма позволяет использовать в качестве рабочей короткую часть инструмента.
  • Устойчивость к коррозии — на ключи нанесено никелевое покрытие.
  • Удобная транспортировка и хранение — набор комплектуется держателем в виде пластиковой клипсы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9 шт., TT10-TТ50, 45x, закаленные, короткие, никель Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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