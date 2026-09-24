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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 7
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 8
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 9
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 10
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 7
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 8
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 9
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 10
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х2
Вес, г.
270

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix

Набор коротких имбусовых ключей HEX Matrix 12303, 1,5-10 мм, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, пригодится как начинающему мастеру, так и профессионалу. Ключи применяются при работе с крепежом, имеющим внутренний шестигранник. С их помощью можно собрать мебель или решить мелкие бытовые задачи. Короткие ключи удобны для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и закалены до твердости 50-55 HRC.
  • Быстрое переключение между задачами — в набор входит 9 наиболее часто используемых ключей для работы с крепежом различного размера.
  • Комфортная работа — сатинированная поверхность без микронеровностей обеспечивает надежный захват инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковым держателе с отверстием для подвешивания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 2 мм, 2,5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор коротких имбусовых ключей HEX Matrix 12303, 1,5-10 мм, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, пригодится как начинающему мастеру, так и профессионалу. Ключи применяются при работе с крепежом, имеющим внутренний шестигранник. С их помощью можно собрать мебель или решить мелкие бытовые задачи. Короткие ключи удобны для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и закалены до твердости 50-55 HRC.
  • Быстрое переключение между задачами — в набор входит 9 наиболее часто используемых ключей для работы с крепежом различного размера.
  • Комфортная работа — сатинированная поверхность без микронеровностей обеспечивает надежный захват инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковым держателе с отверстием для подвешивания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин. Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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