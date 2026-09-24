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Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta

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Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 1
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 2
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 3
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 4
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 5
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 6
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 7
Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 1
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 2
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 3
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 4
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 5
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 6
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 7
  • Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х15х3
Вес, г.
444

Описание товара Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta

Набор Sparta 112667 из 9 имбусовых оксидированных ключей размером T10-T50, на кольце, предназначен для проведения мелких ремонтных работ с крепежом TORX. Имбусовые ключи подходят для сборки и ремонта бытовой техники и электроприборов.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор Sparta 112667 из 9 имбусовых оксидированных ключей размером T10-T50, на кольце, предназначен для проведения мелких ремонтных работ с крепежом TORX. Имбусовые ключи подходят для сборки и ремонта бытовой техники и электроприборов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых TORX 9 шт.: T10,15,20,25,27,30,40,45,50, оксидированные, на кольце Sparta - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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