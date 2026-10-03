Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H12_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб.
В наличии
Код товара: 266803
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
Упаковка
ящик
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х20
Вес, кг.
3.95
Описание товара Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H12_z01
Набор: Губцевый инструмент, диэлектрический, высоковольтный до ~1000В, 12 предметов Зубр "ЭКСПЕРТ" 2214-H12_z01 подойдет для работы слесаря. Инструмент уложен в прочный пластиковый кейс, который выдерживает перевозку и иные методы транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 360 руб.1590 руб. в СплитНабор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., шарни...
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-168
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитНабор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, ...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитНабор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Професси...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 ш...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессио...
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 160 предм...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
набор электрика
Упаковка
ящик
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Набор: Губцевый инструмент, диэлектрический, высоковольтный до ~1000В, 12 предметов Зубр "ЭКСПЕРТ" 2214-H12_z01 подойдет для работы слесаря. Инструмент уложен в прочный пластиковый кейс, который выдерживает перевозку и иные методы транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H12_z01 - купить по цене 6660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Профессионал 2214-H12_z01