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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 4
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
215
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 3/8&quot;, 1/4&quot;, пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649083
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
215
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шарнирный
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х10
Вес, кг.
10.5

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170)

Набор инструментов Сибртех 14170 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
215
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шарнирный
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
215
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 14170 упакован в пластиковый кейс и состоит из 215 предметов с присоединительным размером 1/2", 3/8", 1/4", предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев. В комплект поставки входят карданы, удлинители и переходники, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор используется для ремонта автомобилей, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Эффективная работа — у ключей-трещоток с 45 зубьями имеется механизм быстрого сброса и переключатель реверса с металлическим флажком.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает торцевые головки.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки трещоточных ключей удобно ложатся в руку.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 215 предм. Сибртех (14170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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