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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
адаптер для коронок, бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)
6 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
адаптер для коронок, бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х30
Вес, кг.
6.23

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)

Набор инструментов STELS 82 предмета 14105 оснащен прочными и надежными изделиями, которые подойдут для ремонта дома, на даче и для обслуживания автомобиля. Комплект состоит из 82 предметов упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов выполнены из хромованадиевой стали и обладают комфортными для удержания рукоятками. Преимущества набора инструментов STELS 14105 Рабочие части набора инструментов STELS 82 предмета 14105 изготовлены из хромованадиевой стали Многофункциональность Комбинированные ключи и торцевые головки из термически обработанной стали хромованадиевой группы устойчивы к деформациям при нагрузках. Отвертки, биты и биты-вставки из японской легированной стали S2 обладают улучшенными прочностными характеристиками. Матовое хромирование сатин защищает инструменты от коррозии. Трещотки с шагом 5 градусов облегчают работу в труднодоступных местах. Реверсивный механизм позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи. Кнопка быстрого сброса упрощает замену торцевых головок на ключе-трещотке. Ударопрочный пластиковый кейс с ложементом и металлическими застежками удобен для хранения и транспортировки. Строгий конфтроль на всех этапах производства гарантирует высокое качество инструментов. На набор предоставляется пожизненная гарантия, подробные условия которой перечислены в гарантийном талоне.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
адаптер для коронок, бита-адаптер для торцевых головок, гибкий удлинитель для бит, гибкий удлинитель для головок, головка-держатель для бит, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), прямой (, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов STELS 82 предмета 14105 оснащен прочными и надежными изделиями, которые подойдут для ремонта дома, на даче и для обслуживания автомобиля. Комплект состоит из 82 предметов упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов выполнены из хромованадиевой стали и обладают комфортными для удержания рукоятками. Преимущества набора инструментов STELS 14105 Рабочие части набора инструментов STELS 82 предмета 14105 изготовлены из хромованадиевой стали Многофункциональность Комбинированные ключи и торцевые головки из термически обработанной стали хромованадиевой группы устойчивы к деформациям при нагрузках. Отвертки, биты и биты-вставки из японской легированной стали S2 обладают улучшенными прочностными характеристиками. Матовое хромирование сатин защищает инструменты от коррозии. Трещотки с шагом 5 градусов облегчают работу в труднодоступных местах. Реверсивный механизм позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи. Кнопка быстрого сброса упрощает замену торцевых головок на ключе-трещотке. Ударопрочный пластиковый кейс с ложементом и металлическими застежками удобен для хранения и транспортировки. Строгий конфтроль на всех этапах производства гарантирует высокое качество инструментов. На набор предоставляется пожизненная гарантия, подробные условия которой перечислены в гарантийном талоне.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105) - купить по цене 6960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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