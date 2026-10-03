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Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58

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Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - фото 1
Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - фото 1
  • Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58
6 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
58
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х8
Вес, кг.
5.2

Описание товара Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58

Универсальный набор слесарно-монтажного инструмента 58шт Зубр ЭКСПЕРТ 27670-H58 - профессиональный набор для проведения ремонтных, монтажных и сборочных работ. Все компоненты соответствуют высочайшим требованиям качества. Изделия выполнены из закаленной хром-ванадиевой стали, отличаются высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Хромированные поверхности инструментов надежно защищены от появления коррозии. Рукоятки отверток и губцевого инструмента изготовлены из полимерного покрытия, имеют эргономичные формы, а также обладают противоскользящими свойствами. Для удобства транспортировки и хранения данного набора в комплекте предусмотрен закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ложементами для каждого приспособления.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
58
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор слесарно-монтажного инструмента 58шт Зубр ЭКСПЕРТ 27670-H58 - профессиональный набор для проведения ремонтных, монтажных и сборочных работ. Все компоненты соответствуют высочайшим требованиям качества. Изделия выполнены из закаленной хром-ванадиевой стали, отличаются высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Хромированные поверхности инструментов надежно защищены от появления коррозии. Рукоятки отверток и губцевого инструмента изготовлены из полимерного покрытия, имеют эргономичные формы, а также обладают противоскользящими свойствами. Для удобства транспортировки и хранения данного набора в комплекте предусмотрен закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ложементами для каждого приспособления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
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Отзывы


Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - стоимость товара 6760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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