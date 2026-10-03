Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
В наличии
Код товара: 266852
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
58
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х8
Вес, кг.
5.2
Описание товара Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58
Универсальный набор слесарно-монтажного инструмента 58шт Зубр ЭКСПЕРТ 27670-H58 - профессиональный набор для проведения ремонтных, монтажных и сборочных работ. Все компоненты соответствуют высочайшим требованиям качества. Изделия выполнены из закаленной хром-ванадиевой стали, отличаются высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Хромированные поверхности инструментов надежно защищены от появления коррозии. Рукоятки отверток и губцевого инструмента изготовлены из полимерного покрытия, имеют эргономичные формы, а также обладают противоскользящими свойствами. Для удобства транспортировки и хранения данного набора в комплекте предусмотрен закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ложементами для каждого приспособления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-168
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитНабор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, ...
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Профессионал 2214-H12_z01
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитНабор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Професси...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 ш...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессио...
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 160 предм...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT94S
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
58
Шлицы бит
крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Универсальный набор слесарно-монтажного инструмента 58шт Зубр ЭКСПЕРТ 27670-H58 - профессиональный набор для проведения ремонтных, монтажных и сборочных работ. Все компоненты соответствуют высочайшим требованиям качества. Изделия выполнены из закаленной хром-ванадиевой стали, отличаются высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Хромированные поверхности инструментов надежно защищены от появления коррозии. Рукоятки отверток и губцевого инструмента изготовлены из полимерного покрытия, имеют эргономичные формы, а также обладают противоскользящими свойствами. Для удобства транспортировки и хранения данного набора в комплекте предусмотрен закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ложементами для каждого приспособления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58 - стоимость товара 6760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Эксперт 27670-H58