Набор инструментов Ombra OMT94S
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Ombra OMT94S
Состав набора: торцевая головка 1/4, 13 шт., 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Торцевая головка глубокая 1/4, 8 шт., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Головка со вставками 1/4, шестигранная: 3, 4, 5, 6 мм. Головка со вставками 1/4, TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30. Головка со вставками 1/4, шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм. Головка со вставками 1/4, PHILLIPS: PH.1, PH.2. Головка со вставками 1/4, POZI: PZ.1, PZ.2. Трещотка с быстрым сбросом 1/4. Т-образный вороток 1/4. Удлинители 1/4, 2 шт. 50 мм,100 мм. Карданный шарнир 1/4. Отверточная рукоятка 1/4. Ключи торцевые шестигранные 1.5, 2, 2.5 мм. Головка торцевая 1/2, 17 шт: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Головка торцевая глубокая 1/2, 6 шт: 14, 15, 17, 19, 22 мм. Биты 5/16 30 мм, шестигранные: 7, 8, 10, 12, 14 мм. Биты 5/16 30 мм, TORX: T40, T45, T50, T55. Биты 5/16 30 мм, шлиц: 8, 10, 12 мм. Биты 5/16 30 мм, PHILLIPS: PH.3, PH.4. Биты 5/16 30 мм, POZI: PZ.3, PZ.4. Трещотка с быстрым сбросом 1/2. Головки свечные: 1/2, 16,21 мм. Удлинители 1/2, 2 шт: 125 мм, 250 мм. Карданный шарнир 1/2. Держатель для бит 1/2, 1/2DRX5/16. Адаптер для удлинителя 1/2. Пластиковый кейс.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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