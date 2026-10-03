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Набор инструментов Ombra OMT94S купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Ombra OMT94S

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 1
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 2
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 3
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 4
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 5
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 6
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 7
  • Набор инструментов Ombra OMT94S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов Ombra OMT94S
7 450 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор инструментов Ombra OMT94S

Состав набора: торцевая головка 1/4, 13 шт., 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Торцевая головка глубокая 1/4, 8 шт., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Головка со вставками 1/4, шестигранная: 3, 4, 5, 6 мм. Головка со вставками 1/4, TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30. Головка со вставками 1/4, шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм. Головка со вставками 1/4, PHILLIPS: PH.1, PH.2. Головка со вставками 1/4, POZI: PZ.1, PZ.2. Трещотка с быстрым сбросом 1/4. Т-образный вороток 1/4. Удлинители 1/4, 2 шт. 50 мм,100 мм. Карданный шарнир 1/4. Отверточная рукоятка 1/4. Ключи торцевые шестигранные 1.5, 2, 2.5 мм. Головка торцевая 1/2, 17 шт: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Головка торцевая глубокая 1/2, 6 шт: 14, 15, 17, 19, 22 мм. Биты 5/16 30 мм, шестигранные: 7, 8, 10, 12, 14 мм. Биты 5/16 30 мм, TORX: T40, T45, T50, T55. Биты 5/16 30 мм, шлиц: 8, 10, 12 мм. Биты 5/16 30 мм, PHILLIPS: PH.3, PH.4. Биты 5/16 30 мм, POZI: PZ.3, PZ.4. Трещотка с быстрым сбросом 1/2. Головки свечные: 1/2, 16,21 мм. Удлинители 1/2, 2 шт: 125 мм, 250 мм. Карданный шарнир 1/2. Держатель для бит 1/2, 1/2DRX5/16. Адаптер для удлинителя 1/2. Пластиковый кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Ombra OMT94S




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Характеристики
Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состав набора: торцевая головка 1/4, 13 шт., 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Торцевая головка глубокая 1/4, 8 шт., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Головка со вставками 1/4, шестигранная: 3, 4, 5, 6 мм. Головка со вставками 1/4, TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30. Головка со вставками 1/4, шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм. Головка со вставками 1/4, PHILLIPS: PH.1, PH.2. Головка со вставками 1/4, POZI: PZ.1, PZ.2. Трещотка с быстрым сбросом 1/4. Т-образный вороток 1/4. Удлинители 1/4, 2 шт. 50 мм,100 мм. Карданный шарнир 1/4. Отверточная рукоятка 1/4. Ключи торцевые шестигранные 1.5, 2, 2.5 мм. Головка торцевая 1/2, 17 шт: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Головка торцевая глубокая 1/2, 6 шт: 14, 15, 17, 19, 22 мм. Биты 5/16 30 мм, шестигранные: 7, 8, 10, 12, 14 мм. Биты 5/16 30 мм, TORX: T40, T45, T50, T55. Биты 5/16 30 мм, шлиц: 8, 10, 12 мм. Биты 5/16 30 мм, PHILLIPS: PH.3, PH.4. Биты 5/16 30 мм, POZI: PZ.3, PZ.4. Трещотка с быстрым сбросом 1/2. Головки свечные: 1/2, 16,21 мм. Удлинители 1/2, 2 шт: 125 мм, 250 мм. Карданный шарнир 1/2. Держатель для бит 1/2, 1/2DRX5/16. Адаптер для удлинителя 1/2. Пластиковый кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Ombra OMT94S – стоимость товара 7450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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