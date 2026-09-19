Набор инструментов AV Steel AV-011082 (82 предмета)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347608
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
39х30х9
Вес, кг.
6.3
Описание товара Набор инструментов AV Steel AV-011082 (82 предмета)
Профессиональный набор инструментов 82 предмета AV Steel AV-011082 предназначается для работ с различными видами крепежа. Все рабочие части приспособлений выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Профессиональный набор инструментов 82 предмета AV Steel AV-011082 предназначается для работ с различными видами крепежа. Все рабочие части приспособлений выполнены из хромованадиевой стали, что является гарантией долговечности. Инструмент компактно размещается в прочном кейсе с отделениями для каждого приспособления.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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