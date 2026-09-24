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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94)
7 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
3
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х9
Вес, кг.
6.12

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94)

Универсальный набор инструментов ЗУБР 27635-H94, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Удовлетворяет требованиям гостов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Высококачественная CrV сталь. Профиль FLANK. Хроматированное покрытие.



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Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
3
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструментов ЗУБР 27635-H94, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Удовлетворяет требованиям гостов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Высококачественная CrV сталь. Профиль FLANK. Хроматированное покрытие.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессионал (27635-H94) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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