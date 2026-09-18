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Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12

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Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266801
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Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
2 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Держатель бит
Да
Посадка головок
3/8 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х5
Вес, г.
940

Описание товара Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12

Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 Набор торцовых головок включает 12 предметов: Головки торцовые FLANK 3/8 10 шт. — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца. Удлинитель 100 мм.



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Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Держатель бит
Да
Посадка головок
3/8 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 Набор торцовых головок включает 12 предметов: Головки торцовые FLANK 3/8 10 шт. — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца. Удлинитель 100 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
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Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 - стоимость товара 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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