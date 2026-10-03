МФУ Sindoh D332e А3, 28 стр/мин, RADF,SSD (250 GB)Проц.4 ядра(тонеры CMYK не входят,обязательны опции OT111/D320PB2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647998
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
50
Описание товара МФУ Sindoh D332e А3, 28 стр/мин, RADF,SSD (250 GB)Проц.4 ядра(тонеры CMYK не входят,обязательны опции OT111/D320PB2)
Устройства производителя Катюша Ай Ти — полноцветные МФУ D330 и D332 А3 формата, которые будут продаваться под торговой маркой Sindoh. Эти устройства идеально подходят как для небольших офисов, так и для крупных компаний, которым требуется универсальное и безопасное МФУ.
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Устройства производителя Катюша Ай Ти — полноцветные МФУ D330 и D332 А3 формата, которые будут продаваться под торговой маркой Sindoh. Эти устройства идеально подходят как для небольших офисов, так и для крупных компаний, которым требуется универсальное и безопасное МФУ.
МФУ Sindoh D332e А3, 28 стр/мин, RADF,SSD (250 GB)Проц.4 ядра(тонеры CMYK не входят,обязательны опции OT111/D320PB2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре МФУ Sindoh D332e А3, 28 стр/мин, RADF,SSD (250 GB)Проц.4 ядра(тонеры CMYK не входят,обязательны опции OT111/D320PB2)