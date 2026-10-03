0196587377212, Lacuna Coil, Comalies XX виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647236
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0196587377212, Lacuna Coil, Comalies XX виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Swamped XX, Heavens A Lie XX, Daylight Dancer XX, Humane XX, Self Deception XX, Aeon XX, Tight Rope XX, The Ghost Woman And The Hunter XX, Unspoken XX, Entwined XX, The Prophet Said XX, Angels Punishment XX, Comalies XX, Swamped, Heavens A Lie, Daylight Dancer, Humane, Self Deception, Aeon, Tight Rope, The Ghost Woman And The Hunter, Unspoken, Entwined, The Prophet Said, Angels Punishment, Comalies
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Swamped XX, Heavens A Lie XX, Daylight Dancer XX, Humane XX, Self Deception XX, Aeon XX, Tight Rope XX, The Ghost Woman And The Hunter XX, Unspoken XX, Entwined XX, The Prophet Said XX, Angels Punishment XX, Comalies XX, Swamped, Heavens A Lie, Daylight Dancer, Humane, Self Deception, Aeon, Tight Rope, The Ghost Woman And The Hunter, Unspoken, Entwined, The Prophet Said, Angels Punishment, Comalies
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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