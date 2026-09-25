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Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка

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Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 2
Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 3
Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 4
Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Boys Of Dungeon Lane
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 1
  • Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 2
  • Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 3
  • Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 4
  • Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737169
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Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957248617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Boys Of Dungeon Lane
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
As You Lie There, Lost Horizon, Days We Left Behind, Ripples In A Pond, Mountain Top, Down South, We Two, Come Inside, Never Know, Home To Us, Life Can Be Hard, First Star Of The Night, Salesman Saint, Momma Gets By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка

The Boys of Dungeon Lane — предстоящий девятнадцатый сольный студийный альбом Пола Маккартни, релиз которого состоится на лейбле Capitol Records. Это его первая крупная работа после McCartney III (2020). Издание на виниле c тисненой обложкой включает буклет с текстами песен. В этих необыкновенных новых песнях Пол предстает в откровенном, уязвимом и глубоко задумчивом настроении, с редкой открытостью рассказывая о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, родителях и ранних приключениях с Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном задолго до официального появления The Beatles в 1960 году. Это были тихие, непринужденные дни, в которые они, сами того не осознавая, заложили основу для культурной революции. Название альбома взято из текста одной из многих выдающихся композиций, уже доступных сейчас, — Days We Left Behind, минималистичной и глубоко интимной песни, которая передает эмоциональную суть проекта. Dungeon Lane — это место, которое Пол до сих пор видит, возвращаясь домой, — символические врата в мир до славы: послеобеденные часы у реки Мерси, книга о наблюдении за птицами в руках, «прокуренные бары и дешевые гитары» и мечты, которые еще не сбылись.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957248617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Boys Of Dungeon Lane
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
As You Lie There, Lost Horizon, Days We Left Behind, Ripples In A Pond, Mountain Top, Down South, We Two, Come Inside, Never Know, Home To Us, Life Can Be Hard, First Star Of The Night, Salesman Saint, Momma Gets By
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
The Boys of Dungeon Lane — предстоящий девятнадцатый сольный студийный альбом Пола Маккартни, релиз которого состоится на лейбле Capitol Records. Это его первая крупная работа после McCartney III (2020). Издание на виниле c тисненой обложкой включает буклет с текстами песен. В этих необыкновенных новых песнях Пол предстает в откровенном, уязвимом и глубоко задумчивом настроении, с редкой открытостью рассказывая о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, родителях и ранних приключениях с Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном задолго до официального появления The Beatles в 1960 году. Это были тихие, непринужденные дни, в которые они, сами того не осознавая, заложили основу для культурной революции. Название альбома взято из текста одной из многих выдающихся композиций, уже доступных сейчас, — Days We Left Behind, минималистичной и глубоко интимной песни, которая передает эмоциональную суть проекта. Dungeon Lane — это место, которое Пол до сих пор видит, возвращаясь домой, — символические врата в мир до славы: послеобеденные часы у реки Мерси, книга о наблюдении за птицами в руках, «прокуренные бары и дешевые гитары» и мечты, которые еще не сбылись.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Paul Mccartney - Boys Of Dungeon Lane (199957248617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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