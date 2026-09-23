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Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка

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Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 1
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 2
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 3
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 4
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 5
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 6
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 7
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 8
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 9
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 10
Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(LP)
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 3
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 4
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 5
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 6
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 7
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 8
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 9
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 10
  • Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647202
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Загружаем...
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Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588300516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(LP)
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка

Vs. - второй студийный альбом американской рок-группы Pearl Jam, выпущенный 12 октября 1993 года на лейбле Epic Records. После продолжительных гастролей в поддержку дебютного альбома 1991 года Ten, в начале 1993 года Pearl Jam отправились в студию, где им предстояло развить коммерческий успех своего дебюта. Вышедший в результате альбом Vs. отличался более грубым и агрессивным звучанием по сравнению с предыдущими работами команды. Это была первая совместная работа группы с продюсером Бренданом ОБрайеном и первый альбом с барабанщиком Дэйвом Аббруццезе. Pearl Jam решили сократить рекламную кампанию Vs., в том числе отказались от выпуска клипов на синглы альбома. После выхода Vs. был продан тиражом 950 378 экземпляров за первые пять дней продаж, что стало рекордом, который продержался пять лет. Vs. занимал первое место в чарте Billboard 200 в течение пяти недель, что стало самым продолжительным периодом для альбома Pearl Jam. Альбом получил положительные отзывы критиков и был сертифицирован RIAA как 7-кратный платиновый в США.

Отзывы о товаре Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588300516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(LP)
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Vs. - второй студийный альбом американской рок-группы Pearl Jam, выпущенный 12 октября 1993 года на лейбле Epic Records. После продолжительных гастролей в поддержку дебютного альбома 1991 года Ten, в начале 1993 года Pearl Jam отправились в студию, где им предстояло развить коммерческий успех своего дебюта. Вышедший в результате альбом Vs. отличался более грубым и агрессивным звучанием по сравнению с предыдущими работами команды. Это была первая совместная работа группы с продюсером Бренданом ОБрайеном и первый альбом с барабанщиком Дэйвом Аббруццезе. Pearl Jam решили сократить рекламную кампанию Vs., в том числе отказались от выпуска клипов на синглы альбома. После выхода Vs. был продан тиражом 950 378 экземпляров за первые пять дней продаж, что стало рекордом, который продержался пять лет. Vs. занимал первое место в чарте Billboard 200 в течение пяти недель, что стало самым продолжительным периодом для альбома Pearl Jam. Альбом получил положительные отзывы критиков и был сертифицирован RIAA как 7-кратный платиновый в США.
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Отзывы


Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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