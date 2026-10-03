Manfred Mann's Earth Band - Watch (5060051332005) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Watch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647004
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051332005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Watch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Circles, Drowning On Dry Land / Fish Soup, Chicago Institute, California, Davy's On The Road Again, Martha's Madman, Mighty Quinn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manfred Mann's Earth Band - Watch (5060051332005) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Circles, Drowning On Dry Land / Fish Soup, Chicago Institute, California, Davy's On The Road Again, Martha's Madman, Mighty Quinn
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитZaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитColdplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитMichael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитThe Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) ...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051332005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Watch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Circles, Drowning On Dry Land / Fish Soup, Chicago Institute, California, Davy's On The Road Again, Martha's Madman, Mighty Quinn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Circles, Drowning On Dry Land / Fish Soup, Chicago Institute, California, Davy's On The Road Again, Martha's Madman, Mighty Quinn
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Manfred Mann's Earth Band - Watch (5060051332005) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - Watch (5060051332005) виниловая пластинка