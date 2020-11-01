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Шлифовальная машина ленточная Hammer LSM800B

Артикул: 64631
Шлиф.машинка ленточная Hammer Flex LSM800B 800Вт 120-290м/мин лента 75x457мм, рамка, струбцины 2шт
5 999 руб. 

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5 620 руб. 

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Артикул: 64631
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараШлифмашина ленточная
Дополнительная рукояткаесть
Макс. скорость ленты290 м/мин
Мощность800 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращенияесть
Длина, см34
Ширина, см15
Высота, см17
Вес, кг3.4
Ленточная шлифмашина, мощность 800 Вт, скорость ленты до 290 м/мин, лента 75x457 мм, пылесборник, вес: 3.4 кг
Комплектация:
  • Шлиф.машина - 1 шт.
  • Пылесборник - 1 шт.
  • Опорная рамка - 1 шт.
  • Струбцина - 2 шт.
  • Инструкция - 1 шт.
  • Упаковка - 1 шт.


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Самовывоз невозможен
Шлифовальная машина ленточная Hammer LSM800B - стоимость товара 5999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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