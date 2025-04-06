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Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi

12 Отзывы
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Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 3
Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 4
Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 5
Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
300
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 3
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 4
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 5
  • Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
5 650 руб.  7 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659851
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
300
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х19
Вес, кг.
2.08

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi

Шлифовальная машина Ryobi предназначена для тех, кто ценит легкость и удобство в процессе шлифовки. Этот инструмент весит всего 1,7 кг, что делает его идеальным для продолжительной работы без ощущения усталости в руках. Высота устройства составляет 17 см, а диаметр шлифовального диска — 125 мм, что обеспечивает удобство и эффективность в обработке различных поверхностей. Одной из ключевых особенностей является возможность регулировки частоты вращения диска, что позволяет гибко адаптировать инструмент под конкретные задачи. Максимальная частота вращения достигает 12000 об/мин, обеспечивая быструю и качественную обработку материалов. Крепление шлифовального листа осуществляется с помощью удобной липучки, что упрощает процесс замены абразивов. Для поддержания чистоты на рабочем месте шлифовальная машина оснащена пылесборником, что значительно снижает количество пыли во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, данная модель предлагает отличный баланс между производительностью и доступностью. Шлифовальная машина Ryobi — это надежный выбор для домашних мастеров и профессионалов, которые ищут мощное и комфортное решение для шлифовки без излишних сложностей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Баходур М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Роза Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Иван Бобрик

Достоинства:


Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!



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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
300
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
липучка
Размер хода платформы
2.4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Ryobi предназначена для тех, кто ценит легкость и удобство в процессе шлифовки. Этот инструмент весит всего 1,7 кг, что делает его идеальным для продолжительной работы без ощущения усталости в руках. Высота устройства составляет 17 см, а диаметр шлифовального диска — 125 мм, что обеспечивает удобство и эффективность в обработке различных поверхностей. Одной из ключевых особенностей является возможность регулировки частоты вращения диска, что позволяет гибко адаптировать инструмент под конкретные задачи. Максимальная частота вращения достигает 12000 об/мин, обеспечивая быструю и качественную обработку материалов. Крепление шлифовального листа осуществляется с помощью удобной липучки, что упрощает процесс замены абразивов. Для поддержания чистоты на рабочем месте шлифовальная машина оснащена пылесборником, что значительно снижает количество пыли во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, данная модель предлагает отличный баланс между производительностью и доступностью. Шлифовальная машина Ryobi — это надежный выбор для домашних мастеров и профессионалов, которые ищут мощное и комфортное решение для шлифовки без излишних сложностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Баходур М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Роза Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Иван Бобрик

Достоинства:


Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!


Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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