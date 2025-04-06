Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Шлифовальная машина Ryobi предназначена для тех, кто ценит легкость и удобство в процессе шлифовки. Этот инструмент весит всего 1,7 кг, что делает его идеальным для продолжительной работы без ощущения усталости в руках. Высота устройства составляет 17 см, а диаметр шлифовального диска — 125 мм, что обеспечивает удобство и эффективность в обработке различных поверхностей. Одной из ключевых особенностей является возможность регулировки частоты вращения диска, что позволяет гибко адаптировать инструмент под конкретные задачи. Максимальная частота вращения достигает 12000 об/мин, обеспечивая быструю и качественную обработку материалов. Крепление шлифовального листа осуществляется с помощью удобной липучки, что упрощает процесс замены абразивов. Для поддержания чистоты на рабочем месте шлифовальная машина оснащена пылесборником, что значительно снижает количество пыли во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, данная модель предлагает отличный баланс между производительностью и доступностью. Шлифовальная машина Ryobi — это надежный выбор для домашних мастеров и профессионалов, которые ищут мощное и комфортное решение для шлифовки без излишних сложностей.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Достоинства:
Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина ROS300 5133001144 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
с виду всё ок. тяжеловата, большой пылесборник. работает плавно и тихо. работаю с деревом. через некоторое время добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент. очень удобный. я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок отцу , еще не подарила , но все вроде работает )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка,работает не хуже макиты,работаю в сфере деревянных домов и могу сказать одно если выбирать между макитой дорогой и ryobi,то выбор будет Ryobi,цена очень хорошая,менял на днях якорь на Макита так он 5к вышел знал бы раньше что есть чудо шлиф машинка Ryobi не ремонтировался бы
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, со своими задачами справляется на ура. хорошая органомика.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, в руке сидит удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина,испробовали в деле-отличный результат,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Общие впечатление от этой машинки самые положительные. Эргономика хорошая. Шнур питания комфортной длины. В работе всё плавно и без лишних усилий. Работаю только с пылесосом, поэтому оценить качество сбора пыли в отсек нет возможности)).
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Оригинал. Ещё не использовал. Первое впечатление очень приятное.
Достоинства:
Комментарий:
Роллс-Ройс среди шлифмашин. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Я не специалист, и брала шлифмашину в подарок. Мне довелось ей воспользоваться и я была очень довольна. Машинка удобна в использовании, качественно снимает верхний старый слой потрескавшегося лака и шлифует деревянные поверхности. Однако, стоит учесть, что толстый слой залитого лака я снимала вручную - его машинка раскатывает и превращает в пластилин. Пылесборник работает хорошо. Не знаю, подойдёт ли для профессиональных объемов, а вот для хобби или хозяйственных нужд - вполне!