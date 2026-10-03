Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163
Стеклоочиститель КТ-5163 — это набор для мойки стекол, зеркал, кафельных и пластиковых поверхностей. В комплект входит распылитель, тряпка из микрофибры и сам стеклоочиститель — небольшой аккумуляторный пылесос со скребком для всасывания жидкостей с плоских поверхностей и ее очистки.Благодаря работе от аккумулятора устройство имеет неограниченный радиус действия. Небольшие габариты и малый вес стеклоочистителя делают процесс уборки простым и удобным.Устройство может применяться для мойки окон, зеркал, кафельной плитки, душевых кабинок, стеклянных дверей, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, подвесных потолков и даже для мойки автомобиля! Им можно с легкостью собрать конденсат с окон или со стен в ванной комнате.Стеклоочиститель собирает влагу лучше, чем обычный резиновый скребок и не оставляет потеков от грязной воды, при этом не требуется использовать салфетки или полотенца для вытирания поверхности насухо.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитРобот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от паде...
-
В наличииЦена 7 150 руб.1788 руб. в СплитМойщик окон Karcher WV 4-4 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. ...
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитРобот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от паде...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитМойщик окон Karcher WV 6 Plus шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. бе...
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитРобот-мойщик окон BQ WR200S Белый
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитМойщик окон Karcher WV 6 Plus Multi Edition шир.скреб.:280мм пит...
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитРобот-мойщик окон Hutt DDC55
-
В наличииЦена 14 480 руб.3620 руб. в СплитСтеклоочиститель Karcher WVP 10 серый/желтый (1.633-550.0)
-
В наличииЦена 14 810 руб.3703 руб. в СплитРобот-мойщик окон Hutt C7
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитСтеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)
Отзывы о товаре Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163