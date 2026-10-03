Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186
Робот Kitfort КТ-5186 предназначен для мытья стёкол изнутри и снаружи, кафельных и зеркальных покрытий в жилых домах и офисах. Робот оснащён вентилятором, благодаря которому создаётся разрежение, и он надёжно удерживается на вертикальной поверхности. Управление роботом осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Вы можете дистанционно запустить, поменять режим или остановить уборку. Кнопками навигации можно направить робота в особо загрязнённое место на поверхности. Прибор укомплектован страховочным тросом и удлинителем, вы можете использовать его для высоких и широких окон. На случай отключения электричества робот снабжён резервной системой питания, которая удерживает робот на окне около 15 мин. 3 режима работыВнутри робота установлен гироскоп, который позволяет контролировать углы поворотов робота. Таким образом, робот не отклоняется от запрограммированного маршрута. Робот оснащён 3 режимами уборки для более тщательной очистки поверхности. Перед уборкой вы можете распылить на стекло обычную чистящую жидкость для стёкол или воду, используя бутылочку с распылителем. В комплекте идут 4 держателя тряпки, 10 тряпок, 2 батарейки ААА, страховочный трос, пульт ДС и блок со шнуром питания.
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