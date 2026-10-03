Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Laser Hisense 100" Laser TV 100L9H черный
Лазерный телевизор Hisense Laser TV 100L9H с экраном диагональю 100 дюймов и видеопроектором Trichrome представляет собой оптимальное решение для тех, кто планирует сделать из гостиной полноценный домашний кинотеатр. Благодаря поддержке 4К-разрешения и технологии HDR10 картинка получается максимально реалистичной и детализированной. Специальный ALR-экран имеет функцию подавления окружающего света и антибликовую поверхность, что позволяет наслаждаться просмотром видео и играть в компьютерные игры и днем, и ночью. Изображение на Laser-панели является отраженным, а не прямым, как у LED-телевизоров, поэтому глаза устают намного меньше.
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