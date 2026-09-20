Top.Mail.Ru
Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 1
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 2
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 3
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 4
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 5
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 6
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 7
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 8
Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 1
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 2
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 3
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 4
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 5
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 6
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 7
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 8
  • Телевизор Samsung 50&quot; LED UE50BU8000UXCE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581959
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE



Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.65х0.76х0.14
Вес, кг.
14.8

Описание товара Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE

Передовая фосфорная технология выводит UHD на новый уровень. Погрузитесь в изображение с миллиардом оттенков. Технология Dynamic Crystal Color реалистично подчеркивает все цвета, чтобы вы оценили каждый нюанс. Такого вы еще не видели: потрясающе тонкий профиль вашего телевизора просто безупречно сливается со стеной. Насладитесь каждым оттенком, каким он должен быть. Благодаря мощной технологии мас шт.абирования до 4K вы сможете смотреть любимый контент в этом разрешении.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Передовая фосфорная технология выводит UHD на новый уровень. Погрузитесь в изображение с миллиардом оттенков. Технология Dynamic Crystal Color реалистично подчеркивает все цвета, чтобы вы оценили каждый нюанс. Такого вы еще не видели: потрясающе тонкий профиль вашего телевизора просто безупречно сливается со стеной. Насладитесь каждым оттенком, каким он должен быть. Благодаря мощной технологии мас шт.абирования до 4K вы сможете смотреть любимый контент в этом разрешении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung 50" LED UE50BU8000UXCE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...