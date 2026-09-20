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Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный

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Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 5
Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 65&#039; H-LED65QBU7500 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571805
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65QBU7500
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.2х0.2
Вес, кг.
24.7

Описание товара Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный

Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500 воплощает в себе совершенную форму в ультратонком дизайне. Тонкая рамка и элегантные линии дарят впечатления без границ. Экран словно парит в воздухе. Объемный 3D звук позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65QBU7500
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2022
Развернуть
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500 воплощает в себе совершенную форму в ультратонком дизайне. Тонкая рамка и элегантные линии дарят впечатления без границ. Экран словно парит в воздухе. Объемный 3D звук позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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