Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB Type-A x1, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
19.25
Описание товара Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 55" и разрешением 3840?2160 пикселей показывает изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, что создаёт чёткую и яркую картинку. Встроенная операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung 55", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 41 570 руб.10393 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 270 руб.11068 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
-
В наличииЦена 44 760 руб.11190 руб. в СплитТелевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный гра...
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 46 860 руб.11715 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 48 290 руб.12073 руб. в СплитТелевизор TCL 55P8L 55" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 51 280 руб.12820 руб. в СплитТелевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 53 570 руб.13393 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7L 65" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 53 580 руб.13395 руб. в СплитТелевизор LG 55NANO81A6A.ARUG 55" Ultra HD Smart TV Charcoal Bla...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB Type-A x1, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Египет
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 55" и разрешением 3840?2160 пикселей показывает изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED, что создаёт чёткую и яркую картинку. Встроенная операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung 55", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung 55", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серый