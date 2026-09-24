Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 620 руб.
В наличии
Код товара: 650801
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47 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый
Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов создан для комфортного просмотра на большом экране. Поддержка Smart TV и операционная система Google TV открывают удобный доступ к современным возможностям телевидения и делают модель подходящей для фильмов, сериалов и другого контента. Большая диагональ помогает полностью погрузиться в просмотр и станет заметным центром домашнего пространства.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов создан для комфортного просмотра на большом экране. Поддержка Smart TV и операционная система Google TV открывают удобный доступ к современным возможностям телевидения и делают модель подходящей для фильмов, сериалов и другого контента. Большая диагональ помогает полностью погрузиться в просмотр и станет заметным центром домашнего пространства.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, OLED, до 10000 руб, 24"
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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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