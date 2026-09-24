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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый

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Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 11
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 12
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 13
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 14
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 10
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 11
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 12
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 13
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 14
  • Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 620 руб. 
Начислим 762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый
47 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый

Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов создан для комфортного просмотра на большом экране. Поддержка Smart TV и операционная система Google TV открывают удобный доступ к современным возможностям телевидения и делают модель подходящей для фильмов, сериалов и другого контента. Большая диагональ помогает полностью погрузиться в просмотр и станет заметным центром домашнего пространства.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Описание
Телевизор Digma с диагональю 55 дюймов создан для комфортного просмотра на большом экране. Поддержка Smart TV и операционная система Google TV открывают удобный доступ к современным возможностям телевидения и делают модель подходящей для фильмов, сериалов и другого контента. Большая диагональ помогает полностью погрузиться в просмотр и станет заметным центром домашнего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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