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Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026

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Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 1
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 2
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 3
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 4
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 5
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 6
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 7
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 8
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 9
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 10
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 11
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 12
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 13
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 14
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 15
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 16
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 17
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 18
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 19
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 20
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 21
Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 9
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 10
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 11
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 12
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 13
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 14
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 15
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 16
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 17
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 18
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 19
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 20
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 21
  • Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55&quot; Ultra HD Direct Led черный графит, 2026 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737493
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.81х0.12
Вес, кг.
16.9

Описание товара Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026

LG 55NU900B6LA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Direct LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный графит, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 55NU900B6LA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Direct LED подсветкой, частотой обновления 60 Гц и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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