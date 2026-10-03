Портативная акустика Sven PS-750
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-750
Портативная акустика Sven — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдет для настоящих ценителей качественного звука. С весом 5,2 кг и мощностью 80 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное моно звучание, которое легко заполнит ваше пространство. Технические характеристики устройства впечатляют: Sven оснащена двумя полосами акустической системы и поддерживает высокое и низкочастотное воспроизведение благодаря четырем динамикам. ВЧ-динамики диаметром 32 мм и НЧ-динамики диаметром 145 мм обеспечивают широкий диапазон частот и чистоту звука даже на максимальной громкости. Эта портативная колонка оснащена емкостным аккумулятором на 4400 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Использование Li-pol элементов питания добавляет надежности и долговечности устройству. Выполненная в черном цвете и имеющая корпус из качественного пластика, акустика Sven не только прочная, но и стильная. Она легко впишется в любой интерьер, добавляя современный акцент. Устройство также оснащено USB-разъемом, позволяющим подключать различные устройства и расширять функциональность колонки. Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит мощный звук и элегантный дизайн в одном устройстве. Отсутствие дисплея акцентирует внимание на простоте и функциональности, делая использование колонки интуитивно понятным.
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