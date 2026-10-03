Портативная акустика Defender V13 65213
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
11
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
100x110x248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, г.
700
Описание товара Портативная акустика Defender V13 65213
Компактная 2.1 акустическая система. Удобный регулятор громкости имеет LED подсветку и встроенный выключатель питания.
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
11
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
100x110x248
Страна производитель
Китай
Компактная 2.1 акустическая система. Удобный регулятор громкости имеет LED подсветку и встроенный выключатель питания.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender V13 65213 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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