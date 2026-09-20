Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR)
Портативная акустика Digma — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактную и мощную колонку для ежедневного использования. С весом всего 0,85 кг, она легко помещается в рюкзак или сумку, что делает ее отличным спутником для путешествий и прогулок. Колонка обладает мощностью 10 Вт и обеспечит качественный моно звук, который приятно удивит вас своей чистотой и громкостью. Она оснащена одним динамиком, что делает её простым и надежным решением для прослушивания музыки. Акустика работает на аккумуляторе с емкостью 3000 мА·ч, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении 4 часов без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через встроенный Li-Ion аккумулятор, что обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Эта модель поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам. Пластиковый корпус в стильном зеленом цвете не только придаёт колонке современный вид, но и обеспечивает ей долговечность и защиту от внешних воздействий. Отличительной чертой данной модели является отсутствие дисплея, что делает её управление интуитивно понятным и простым. Портативная колонка от бренда Digma — это надежное решение для любителей качественного звучания в любом месте и в любое время.
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