Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy 10 65009
Компактная акустическая система со встроенным MP3 декодером и FM-приемником. Поддержка USB-накопителей и SD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти SD. Встроенный FM-приемник - встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Магнитная экранировка - если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику безопасной для телевизора, монитора или любого другого экрана.
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