Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-приемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
нет
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
93 x 51 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
400
Описание товара Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black
Портативная колонка HOCO BS47 черного цвета – компактная модель с размерами корпуса 93x51x114 мм, которая предусматривает шнурок для фиксации на рюкзаке. Устройство поддерживает объединение с такой же акустикой в стереопару для возможности прослушивания музыки в стереоформате. Автономную работу портативной колонки HOCO BS47 обеспечивает аккумулятор емкостью 1200 мАч, заряда которого хватит на три часа непрерывного функционирования. В конструкции устройства присутствует динамик мощностью 5 Вт, который воспроизводит звук в частотном диапазоне 100-18000 Гц.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-приемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
52
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
нет
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
93 x 51 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Портативная колонка HOCO BS47 черного цвета – компактная модель с размерами корпуса 93x51x114 мм, которая предусматривает шнурок для фиксации на рюкзаке. Устройство поддерживает объединение с такой же акустикой в стереопару для возможности прослушивания музыки в стереоформате. Автономную работу портативной колонки HOCO BS47 обеспечивает аккумулятор емкостью 1200 мАч, заряда которого хватит на три часа непрерывного функционирования. В конструкции устройства присутствует динамик мощностью 5 Вт, который воспроизводит звук в частотном диапазоне 100-18000 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Hoco BS47 Uno Sports Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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