Top.Mail.Ru
Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 1
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 2
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 3
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 4
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 5
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 6
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 7
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 8
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 9
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 10
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 11
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 12
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 13
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 14
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 15
0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 1
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 2
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 3
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 4
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 5
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 6
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 7
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 8
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 9
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 10
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 11
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 12
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 13
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 14
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 15
  • 0044003352810, Виниловая пластинка Wilson, Steven, The Harmony Codex - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка

Новый сольный альбом знаменитого британского музыканта, автора нескольких музыкальных проектов, основателя прогрессив-рок группы Porcupine Tree, Стивена Уилсона. Издание на черном виниле. В прошлом году он отпраздновал свое возвращение с альбомом коллектива Porcupine Tree. Теперь Стивен Уилсон снова посвящает себя успешной сольной карьере со своим новым альбомом The Harmony Codex. У того, кто слушает седьмой альбом Стивена Уилсона, возникает ощущение, будто ты теряешься в рисунке Эшера, состоящем только из звука. В десяти треках альбома музыкант ориентируется в нагромождении воспоминаний и ведет слушателя тропами, по которым распространяются тени размышлений, задумчивости и меланхолии. Задумал и записал The Harmony Codex опять-таки в основном сам Стивен Уилсон. Некоторые давние партнеры студии, такие как Нинет Тайеб, Крейг Бланделл и Адам Хольцман, а также ряд новичков, в том числе Джек Дэнджерс из Meat Beat Manifesto и Сэм Фогарино из Interpol, помогли маэстро в реализации. Каждому музыканту было предложено поставить на пластинке свою индивидуальную печать. Малые барабаны, струнные и сэмплы, внесенные каждым артистом, были сплетены вместе, чтобы создать уникальную музыку на этом альбоме. Сам Стивен Уилсон так описывает разнообразие и непохожесть The Harmony Codex: Я хотел сделать пластинку, которая сбила бы вас с пути, которая почти сбила бы вас с толку, потому что заставила бы вас гадать. Надеюсь, она удивит людей.

Отзывы о товаре Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новый сольный альбом знаменитого британского музыканта, автора нескольких музыкальных проектов, основателя прогрессив-рок группы Porcupine Tree, Стивена Уилсона. Издание на черном виниле. В прошлом году он отпраздновал свое возвращение с альбомом коллектива Porcupine Tree. Теперь Стивен Уилсон снова посвящает себя успешной сольной карьере со своим новым альбомом The Harmony Codex. У того, кто слушает седьмой альбом Стивена Уилсона, возникает ощущение, будто ты теряешься в рисунке Эшера, состоящем только из звука. В десяти треках альбома музыкант ориентируется в нагромождении воспоминаний и ведет слушателя тропами, по которым распространяются тени размышлений, задумчивости и меланхолии. Задумал и записал The Harmony Codex опять-таки в основном сам Стивен Уилсон. Некоторые давние партнеры студии, такие как Нинет Тайеб, Крейг Бланделл и Адам Хольцман, а также ряд новичков, в том числе Джек Дэнджерс из Meat Beat Manifesto и Сэм Фогарино из Interpol, помогли маэстро в реализации. Каждому музыканту было предложено поставить на пластинке свою индивидуальную печать. Малые барабаны, струнные и сэмплы, внесенные каждым артистом, были сплетены вместе, чтобы создать уникальную музыку на этом альбоме. Сам Стивен Уилсон так описывает разнообразие и непохожесть The Harmony Codex: Я хотел сделать пластинку, которая сбила бы вас с пути, которая почти сбила бы вас с толку, потому что заставила бы вас гадать. Надеюсь, она удивит людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steven Wilson - Harmony Codex (0044003352810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...