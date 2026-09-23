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Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка

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Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 1
Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 2
Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Grosso Autunno
Альбом (сингл)
Grosso Autunno.Grosso Autunno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 1
  • Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 2
  • Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438264445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Grosso Autunno
Альбом (сингл)
Grosso Autunno.Grosso Autunno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка

Альбом Grosso Autunno от Grosso Autunno - это изысканное произведение искусства, которое переносит слушателя в особую атмосферу осени. Каждая композиция этой пластинки проникнута энергией смены сезонов, создавая уникальный музыкальный пейзаж. Теплые мелодии, осязаемость звуков искусно выдержанные аранжировки заставляют сердце замирать в такт каждой ноте.

Отзывы о товаре Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438264445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1976
Исполнитель
Grosso Autunno
Альбом (сингл)
Grosso Autunno.Grosso Autunno
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Grosso Autunno от Grosso Autunno - это изысканное произведение искусства, которое переносит слушателя в особую атмосферу осени. Каждая композиция этой пластинки проникнута энергией смены сезонов, создавая уникальный музыкальный пейзаж. Теплые мелодии, осязаемость звуков искусно выдержанные аранжировки заставляют сердце замирать в такт каждой ноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grosso Autunno - Grosso Autunno (0602438264445) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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