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Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка

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Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 1
Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 2
Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 3
Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Gruppo DAlternativa
Альбом (сингл)
Ipotesi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 1
  • Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 2
  • Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 3
  • Gruppo D&#039;Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438264384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Gruppo DAlternativa
Альбом (сингл)
Ipotesi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка

Единственный альбом группы, сформированной в начале 70-х в Милане. Концептуальный альбом, мотивом для которого послужила смерть в автокатастрофе друга и вокалиста группы Tino Guasconi. Альбом был выпущен в 1972 году лейблом «Harvest Records» и получил много положительных отзывов, побудивших лейбл сделать группе предложение о записи второго альбома, более коммерческого, а также выступление на открытии концерта «Deep Purple». Скорее всего, это предложение было неприемлемым для команды, и группа была распущена. Leonardo Dosso в 1976 году вступил в ряды группы «Stormy Six», а Paolo Rizzi в 1975 году записал неплохой альбом с группой «Maxophone».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438264384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Gruppo DAlternativa
Альбом (сингл)
Ipotesi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Единственный альбом группы, сформированной в начале 70-х в Милане. Концептуальный альбом, мотивом для которого послужила смерть в автокатастрофе друга и вокалиста группы Tino Guasconi. Альбом был выпущен в 1972 году лейблом «Harvest Records» и получил много положительных отзывов, побудивших лейбл сделать группе предложение о записи второго альбома, более коммерческого, а также выступление на открытии концерта «Deep Purple». Скорее всего, это предложение было неприемлемым для команды, и группа была распущена. Leonardo Dosso в 1976 году вступил в ряды группы «Stormy Six», а Paolo Rizzi в 1975 году записал неплохой альбом с группой «Maxophone».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gruppo D'Alternativa - Ipotesi (0602438264384) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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