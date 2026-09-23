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Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка

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Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка - фото 1
Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stradaperta
Альбом (сингл)
Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка - фото 1
  • Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[0602438264452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stradaperta
Альбом (сингл)
Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Strada Principale, La Luna Di Febbraio, Viaggio A Ixilan, Adesso Ho Te, Maida Vale, L’Ultimo Autobus, William Wilson, Karen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strada Principale, La Luna Di Febbraio, Viaggio A Ixilan, Adesso Ho Te, Maida Vale, L’Ultimo Autobus, William Wilson, Karen

Отзывы о товаре Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[0602438264452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stradaperta
Альбом (сингл)
Maida Vale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Strada Principale, La Luna Di Febbraio, Viaggio A Ixilan, Adesso Ho Te, Maida Vale, L’Ultimo Autobus, William Wilson, Karen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Strada Principale, La Luna Di Febbraio, Viaggio A Ixilan, Adesso Ho Te, Maida Vale, L’Ultimo Autobus, William Wilson, Karen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stradaperta - Maida Vale (0602438264452) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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